Prendre le soleil 2 janvier – 21 avril Hangar Y

Du rayon vert de Tacita Dean, aux multiples soleils numériques collectés sur Flickr par Penelope Umbrico, en passant par les photographies de taches solaires de l’astronome Jules Janssen, la nouvelle exposition du Hangar Y propose un voyage lumineux et sensible à travers les œuvres d’artistes modernes et contemporains et des images scientifiques et vernaculaires.

Hangar Y 9 avenue de Trivaux Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

© Guillaume Ombreux