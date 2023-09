Cet évènement est passé Visite du Hangar Y Hangar Y Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Visite du Hangar Y Hangar Y Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. Visite du Hangar Y 16 et 17 septembre Hangar Y 3€ et 2€ pour les étudiants de -26 ans. Inscriptions obligatoires. Venez découvrir l’histoire du site du Hangar Y, depuis la construction du basson de Chalais, dessiné par Le Nôtre dans la grande perspective du château de Meudon au XVIIe siècle, jusqu’au projet de réhabilitation qui a permis sa réouverture, en passant par le premier vol de dirigeable en 1884.

Durée de la visite : 1h. Inscriptions obligatoires. Hangar Y Hangar Y, Meudon Meudon 92360 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hangar-y.com/evenement/journees-du-patrimoine-2023/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 84 74 45 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 JEP 2023 Hangar Y © Ville de Meudon Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Hangar Y Adresse Hangar Y, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Hangar Y Meudon latitude longitude 48.797851;2.233166

Hangar Y Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/