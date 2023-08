Au pays des galles botaniques – MEUDON Hangar Y Meudon, 26 août 2023, Meudon.

Au pays des galles botaniques – MEUDON Samedi 26 août, 10h00 Hangar Y Atelier gratuit sur réservation.

Cette réaction provoque parfois des bulles spectaculaires sur la plante, servant de protection et de nourriture au parasite. Au cours de cette atelier-découverte, nous observerons certaines de ces curiosités naturelles. La découverte du lien étrange qui unit insecte adulte et végétal fera l’objet d’une création artistique et pédagogique.

De 10h à 12h

Atelier gratuit pour la famille.

En partenariat avec le Hangar Y.

Au Hangar Y, 9 avenue de Trivaux, Meudon.

Hangar Y 9 avenue de Trivaux, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hangar-y.com/evenement/atelier-au-pays-des-galles-botaniques/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T10:00:00+02:00 – 2023-08-26T12:00:00+02:00

2023-08-26T10:00:00+02:00 – 2023-08-26T12:00:00+02:00

Maison de la nature gpso