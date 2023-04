Visite-enquête dans le parc du Hangar Y Hangar Y, 10 mai 2023, Meudon.

Visite-enquête dans le parc du Hangar Y 10 et 17 mai Hangar Y 18€ pour 1 enfant et 1 adulte

Atterrissage au Hangar Y !

Une visite-enquête pour découvrir le parc de sculptures en famille.

Pour la réouverture du Hangar Y, un nouveau dirigeable nommé Arty a effectué un vol test au-dessus du parc. Pris dans une tempête juste avant son atterrissage, le pilote a perdu le contrôle… Et une grande partie des passagers et des colis qu’il transportait est tombée dans le parc.

Le pilote a laissé un indice pour aider les visiteurs : les passagers et objets sont un peu étranges mais ils ont un point commun : ce sont des sculptures !

À travers un parcours dynamique et ludique, ponctué de jeux, devinettes, croquis et actions, les enfants se mettent dans la peau d’explorateurs et tentent de reconnaître ces sculptures fantastiques qui ont élues domicile dans le parc du Hangar Y.

À partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.

En cas de mauvais temps, l’activité sera reportée.

Hangar Y 9 avenue de Trivaux Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hangar-y.com/evenement/visite-enquete-du-parc-du-hangar-y-2/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:15:00+02:00

2023-05-17T15:00:00+02:00 – 2023-05-17T16:15:00+02:00

Stefan Rinck, Geraldine, 2022, marbre 88 x 40 x 175 cm. Courtesy Semiose (Paris) © Adagp, Paris, 2023