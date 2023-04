LES RENDEZ-VOUS DU CIEL – « BÉTELGEUSE, LA SUPERGÉANTE ROUGE » Hangar Y, 27 avril 2023, Meudon.

Avec l’Observatoire de Paris-PSL, le Hangar Y lance les « Rendez-vous du Ciel », une soirée en compagnie des astrophysiciens et chercheurs pour un échange autour d’une thématique en lien avec l’actualité céleste.

Pour ce premier rendez-vous, et en exclusivité au Hangar Y, Miguel Montargès vous parle de Bételgeuse – une supergéante rouge ! Une étoile qui se trouve à plusieurs centaines d’années-lumière de la Terre dans la constellation d’Orion.

Miguel Montargès évoquera sa découverte : après être parvenu à photographier à plusieurs reprises la surface de Bételgeuse, la perte en luminosité de l’étoile s’explique par la présence d’un « nuage de poussières » qui s’est formé devant elle.

« La perte d’éclat historique de Bételgeuse en 2019-2020 vue par le VLT (Very Large Telescope) : fin 2019, la célèbre supergéante rouge Bételgeuse (étoile de la constellation d’Orion) a perdu en luminosité et a atteint son minimum historique sur les 150 dernières années. L’événement spectaculaire était visible à l’œil nu et a mis le monde scientifique en ébullition. Mais, que lui est-il arrivé ? Pourquoi cette étoile distante de 725 années-lumière, une des plus brillantes de notre ciel, a-t-elle perdu de son éclat ? Menons l’enquête en scrutant sa lumière avec les télescopes européens installés au Chili, les plus performants au monde dans le domaine optique. » Miguel Montargès (LESIA / Observatoire de Paris – PSL).

Les participants seront invités à continuer la discussion autour d’un verre et quelques bouchées, en présence des intervenants, dans l’œuvre « Jalsa » conçue par l’artiste Subodh Gupta. Une œuvre « cabane » emblématique du parc, dont l’architecture s’inspire de celle du Hangar Y.

INTERVENANTS :

Anthony Boccaletti, Directeur de Recherche CNRS, LESIA, Observatoire de Paris – PSL

Nicolas Biver, Chargé de Recherche CNRS, LESIA, Observatoire de Paris – PSL

Miguel Montargès, LESIA, Observatoire de Paris – PSL

Hangar Y 9 avenue de Trivaux Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T19:30:00+02:00 – 2023-04-27T23:00:00+02:00

