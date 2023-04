OVNI, OBJET VOLANT NOUVELLEMENT IMAGINÉ Hangar Y, 22 avril 2023, Meudon.

Pour les vacances scolaires de printemps, l’illustrateur Mickaël Jourdan invite chaque membre de la famille à explorer le potentiel d’un matériau simple et commun, le papier, pour créer de joyeux et colorés OVNI (Objet Volant Nouvellement Imaginé).

Dans cet atelier en continu, quatre activités sont proposées : assembler un petit avion, construire un ballon (dirigeable) surprise, composer un paysage vu d’un hublot et même permettre aux morceaux esseulés de trouver une nouvelle vie en animant de simples formes volantes de patchworks multicolores…

Découper, assembler, coller et créer, chaque action permet à l’enfant d’exercer sa dextérité et son imagination et de parcourir avec légèreté l’univers fascinant de ces machines des airs.

EN SAVOIR PLUS SUR MICKAËL JOURDAN, CONCEPTEUR DE L’ATELIER

Mickaël Jourdan est né en 1987 et travaille en tant qu’auteur-illustrateur à Rennes. Après une formation à l’école de l’image d’Angoulême, il a publié plusieurs livres dont deux albums jeunesse au Rouergue (Chips et Biscotte et Premier Bonjour) et plus récemment, un livre illustré chez Gallimard jeunesse (Haïkus, petits poèmes de tous les jours). Aujourd’hui, il partage son temps entre les commandes d’illustrations, l’animation d’ateliers créatifs et l’écriture de nouveaux projets de livres.

