Hangar • Eosine • Krokodil SUPERSONIC Paris

Le jeudi 19 octobre 2023

de 19h00 à 23h00

gratuit

Si vous êtes fan de : Idles, BRNS & Fontaines DC HANGAR Tendrement abrasif et transpirant le phosphore brûlant, HANGAR voit le jour en 2020 au sein d’un entrepôt à Ivry-sur-Seine, décidé à secouer le béton armé. Après avoir déboulonné les poutres poussiéreuses du lieu qu’il squattait, le Power Trio jaillit de l’amiante pour faire vibrer les tympans et réchauffer le coeur de tous les égarés du monde d’après. SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/1nKraeiA0 https://fb.me/e/1nKraeiA0

