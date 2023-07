Venez découvrir le patrimoine aéronautique de la Plaine du Rhin ( ) Hangar Costes et Bellonte Entzheim, 17 septembre 2023, Entzheim.

Venez découvrir le patrimoine aéronautique de la Plaine du Rhin ( ) Dimanche 17 septembre, 10h00 Hangar Costes et Bellonte

Profitez d’une visite guidée de l’atelier et de l’espace muséographique des Ailes historiques du Rhin, qui ont pour objet la préservation et l’animation du patrimoine aéronautique dans la région d’Alsace et de la plaine du Rhin.

Visitez nos locaux, le hangar/atelier abrite nos avions et planeurs en cours de restauration, en particulier une réplique de Dewoitine 520 à l’échelle 1.

Un espace muséographique retrace l’histoire de l’aviation en Alsace. Nos membres seront à votre disposition, lors de l’événement, pour vous guider et répondre à vos questions.

Hangar Costes et Bellonte Aéroport de Strasbourg Route de Strasbourg, 67960 Entzheim Entzheim 67960 Bas-Rhin Grand Est http://www.aileshistoriquesdurhin.fr https://www.facebook.com/pages/Ailes-Historiques-du-Rhin/1504510586455074 Cet ancien hangar de la base aérienne 124 de Strasbourg-Entzheim héberge un atelier de restauration d’avions et de planeurs anciens, ainsi qu’un espace muséographique dédié au patrimoine aéronautique de la plaine du Rhin.

L’association « Les Ailes historiques du Rhin », fondée en 2010, fait vivre ce riche patrimoine aéronautique et local.

Ces activités sont :

– la préservation d’aéronefs, de modèles réduits et accessoires aéronautiques présentant un intérêt historique.

– la remise en état et le maintien en état de vol de certains de ces appareils.

– la collecte de documents, témoignages et ouvrages sur le patrimoine aéronautique et l’histoire de l’aviation, en particulier en Alsace et dans la Plaine du Rhin supérieur.

– l’organisation de manifestations et animations à vocation aéronautique afin de faire vivre la mémoire aéronautique en Alsace et dans la Plaine du Rhin supérieur.

– les communications et les relations avec les autorités locales, régionales, nationales et européennes pour tout ce qui concerne l’histoire de l’aviation dans la Plaine du Rhin Supérieur. Langues parlées : allemand, anglais. Parking gratuit et WC. Animaux autorisés en laisse. Accessible à pied (10 minutes) depuis l’Aéroport de Strasbourg (Train depuis la gare centrale).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Bruno Oertel