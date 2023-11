1ère randonnée nocturne, St-Cirq Hangar communal Les Eyzies, 17 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Randonnée d’environ 6 kms. Inscriptions à 18h pour un départ à 18h30. Prévoir lampe, tenue réfléchissante.

Possibilité de restauration à l’issu de la randonnée, inscriptions avant le 10/11. N’oubliez pas vos couverts..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Hangar communal

Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Approx. 6 km walk. Registration at 6pm for a 6:30pm start. Bring light and reflective clothing.

Catering available at the end of the hike, registration by 10/11. Don’t forget your cutlery.

Caminata de aproximadamente 6 km. Inscripción a las 18.00 h para una salida a las 18.30 h. Llevar linterna y ropa reflectante.

Catering disponible al final de la caminata. Por favor, inscríbase antes del 10/11. No olvide los cubiertos.

Wanderung von etwa 6 kms. Anmeldung um 18 Uhr für einen Start um 18:30 Uhr. Lampe und reflektierende Kleidung mitbringen.

Verpflegungsmöglichkeit nach der Wanderung, Anmeldungen bis zum 10.11. Vergessen Sie Ihr Besteck nicht.

