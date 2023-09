Visite conférences de la villa E1027 et du site Le Corbusier Hangar Cap Moderne avenue Le Corbusier 06190 Roquebrune Cap Martin Roquebrune-Cap-Martin, 14 octobre 2023, Roquebrune-Cap-Martin.

Venez découvrir l’ensemble Cap Moderne : La villa E1027 de Eileen Gray et Jean Badovici et le site Le Corbusier où on trouve le Cabanon Le Corbusier et son Atelier mais également les Unités Camping construite sur le terrain de l’ancien restaurent l’Etoile de Mer.

La découverte est d’une durée de deux heures par des groupes constititué de 12 personnes accompagnées par un guide-conferencier sur site. Une déambulation et les commentaires vous ferront découvrir l’ensemble du site.

Une Visite-Spectacle sera proposée le dimanche 15 Octobre : « A cup of tea chez Eileen » . Il s’agit d’une visite guidée uniqumenet de la Villa E1027 de Eileen Gray suivie d’une animation musicale au tour d’un five o’clock tea dans les jardins de la Villa E1027.

Dégustation proposée par CaminaTea, saveurs inspirées du patrimoine de la Côte d’Azur et de l’exotisme des destinations les plus lointaines.

Comme une « invitation au voyage », ce rendez-vous sera accompagné en musique par la talentueuse guitariste et chanteuse Carole Avrile.

Propriété du Conservatoire du littoral, qui a mené la campagne de restauration, l'ensemble Cap Moderne, Eileen Gray et Le Corbusier au Cap Martin, a été confié à la gestion du Centre des monuments nationaux depuis le 1er avril 2020. Situés à l'entrée de la plage du Buse, en contrebas du vieux village de Roquebrune-Cap-Martin, ces monuments sont les témoins de l'architecture d'avant-garde de la première moitié du XXe siècle et sont désormais intégralement classés au titre des Monuments Historiques. De renommée internationale, certains, comme la villa E 1027, ont fait l'objet de plusieurs années de restauration. Sous l'égide de l'association Cap Moderne, ces campagnes ont bénéficié d'une expertise scientifique collégiale et d'interventions à la fois ambitieuses, innovantes et inédites dans le domaine des monuments historiques.

Au regard de ses contraintes structurelles (notamment la surface des monuments et la sensibilité des collections), le site ne proposait auparavant que des visites-conférences de deux heures, au rythme de quatre par jour. En effet, pour des raisons de conservation et de sécurité, il est impossible d’y autoriser la visite libre. Depuis la réouverture en 2022, le Centre des monuments nationaux propose aux visiteurs la possibilité de visiter uniquement la villa E 1027, dans le cadre de visites supplémentaires, d’une durée d’une heure. Celles-ci sont proposées parallèlement aux visites conférences de deux heures, qui sont maintenues car elles rencontrent un remarquable succès auprès des visiteurs passionnés d’architecture contemporaine.

Cette démarche vise à soutenir l’ancrage territorial des monuments, la lisibilité de l’offre comme la diversification des publics. Dans cette volonté, le Centre des monuments nationaux bénéficie du soutien de la municipalité de Roquebrune-Cap-Martin, engagée de longue date dans la conservation des monuments comme dans leur valorisation au près du plus grand nombre.

Un site intégralement classé au titre des monuments historiques

Alors qu’ils n’étaient jusqu’alors qu’inscrits, l’Etoile de Mer, les Unités de Camping et l’atelier de Le Corbusier sont désormais classés au titre des monuments historiques, ainsi que l’intégralité des terrains sur lesquels ils sont établis. Ils rejoignent ainsi la villa E1027 et le Cabanon, déjà protégés.

Ce classement souligne l’intérêt public de cet ensemble exceptionnel au point de vue de l’histoire et de l’art.

Il permet par ailleurs d'harmoniser sa protection, en cohérence avec son inscription par l'Unesco sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité en tant qu'élément du bien en série « L'œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au mouvement moderne ». Proche de la gare de Roquebrune Cap Martin Ligne 4 TER , Parking privé « cap moderne », bus ligne 100 Menton-Nice arrêt quatre chemins. Pour les visites prévoir des chaussures confortables

