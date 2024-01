Du Classique au Hangar #9 Hangar à Bananes Nantes, vendredi 2 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-02 19:30 – 21:30

Gratuit : oui Entrée libre, dans la limite des places disponibles, pas de réservation, venez tôt.Chapeau aux concerts pour soutenir l’association. Tout Public

Pour la 9e édition, Du Classique au Hangar vous propose 10 concerts gratuits en 5 soirs, où l’on casse les codes de la musique classique lors d’un apéro puis d’un dîner… Pour cela 3 sites nantais : le Hangar à Bananes, ses bars et restaurants, Magmaa le Food Hall de Nantes et un nouveau lieu : OEP – Ouest Enchères Publiques, un hôtel des ventes. Jeudi 1er février 2024 au Hangar à Bananes :19h30 – au Rond-Point : Choeur de Chambre Aria Voce – direction : Etienne Ferchaud (apéro) 20h30 – au Café Canaille : Trio Anselme – Mathilde Jankowski : Violon – Solènne Quemener : Piano – Brieg Monnier : Clarinette Vendredi 2 février 2024 au Hangar à Bananes :19h30 – au Dock Yard : Le Chalumeau Quartet – Briac Lardeaux, Emmanuel Caens, Stéphane Guillet : clarinettes Sib / Philippe Quelard : clarinette basse20h30 – à la Squadra : Viva Piccolo – Duo piccolo & piano – Jean-Louis Beaumadier, picollo, et Véronique Poltz, piano. Samedi 3 février 2024 au Hangar à Bananes :19h00 – à l’Australian : Piano 4 mains – Pianistes : Sophie Arsenian et Philippe Alaire20h30 – au Dock Yard : Quatuor En Aparté – Quatuor à Cordes : Gilles Chabert, violon – Caroline Roguet-Moiron, violon – Aude Mabit, violon alto – Marie Mollat, violoncelle Un concert apéritif et un concert dîner par soirée – Prestations de 45 minutes environ – Chapeau aux concerts pour soutenir l’association.

Hangar à Bananes Ile de Nantes Nantes 44200

http://www.hangarabananes.com contact@hangarabananes.com https://www.duclassiqueauhangar.com