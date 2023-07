Les 10 ans de la Loco – Animation pour enfant Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF – Saint-Pierre-des-Corps Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Pierre-des-Corps Les 10 ans de la Loco – Animation pour enfant Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF – Saint-Pierre-des-Corps, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-des-Corps. Les 10 ans de la Loco – Animation pour enfant 16 et 17 septembre Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF – Réseau d’un petit train dans la cour extérieur, exposition Playmobil, exposition de modélisme H0. En partenariat avec la SNCF. Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF – Rue de la Pichotière 37700 Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps 37700 Rabaterie Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://231e41.fr Bâtiment de 2 200 m² situé sur le site de l’ancien Magasin général de la SNCF 06 62 05 59 63 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

