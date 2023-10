Le projet urbain de l’île de Nantes + architecture en transition Hangar 32 Nantes, 13 octobre 2023, Nantes.

L‘île de Nantes : un projet urbain engagé dans la transition climatique

Le_ Hangar 32, espace d’exposition dédié au projet urbain de l’île de Nantes, présente les grands enjeux de ce territoire en mutation, depuis plus de 20 ans.

Découvrez notamment les trois projets ambiteux retenuss début 2023 qui se développeront d’ici à 2026 à la pointe ouest du quartier quartier Prairie-au-Duc :

Lighthouse par Grafton architects,

par Grafton architects, La Forêt par Herault-Arnod + pöm

par Herault-Arnod + pöm Java par Bond society + Schultearchitekten

Ils s’inscrivent à la fois dans la continuité de l’existant sur le plan urbain et programmatique (mixité d’usages, attention particulière à l’animation des rez-de-chaussée, lien avec le quartier, espaces partagés…) ; tout en proposant un renouveau architectural et des ambitions fortes sur le plan environnemental, dans un objectif bas carbone.

Une nouvelle phase qui marque un engagement collectif et des valeurs partagées pour la transition écologique et sociale de ce morceau de ville.

Les maquettes des projets sont à découvrir au Hangar 32.

Plus d’info sur les projets :

www.iledenantes.com/wp-content/uploads/2023/03/DP-PAD_E-J1-J2.pdf

Expsoition de maquettes de trois projets immobiliers ambitieux qui viendront finaliser la pointe ouest de l'île de Nantes. Tous les trois situés à proximité des hangars portuaires, Lighthouse, La Forêt et Java seront livrés fin 2026. Maquette des projets à découvir au sein de l'exposition permanente dédiée au projet urbain de l'île de Nantes.

