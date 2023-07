Visite de l’atelier de la Cale 2 l’ile: Atelier de restauration de bateaux du patrimoine et de la construction du Saint Michel II HANGAR 31 Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Visite de l’atelier de la Cale 2 l’ile: Atelier de restauration de bateaux du patrimoine et de la construction du Saint Michel II HANGAR 31 Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Visite de l’atelier de la Cale 2 l’ile: Atelier de restauration de bateaux du patrimoine et de la construction du Saint Michel II 16 et 17 septembre HANGAR 31 Visite des ateliers de La Cale 2 L’île, association de sauvegarde du patrimoine maritime et fluvial nantais. L’association y restaure et reconstruit des bateaux en bois d’intérêt patrimonial. HANGAR 31 31 quai des Antilles, 44200 NANTES Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 La Cale 2 L’ile Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu HANGAR 31 Adresse 31 quai des Antilles, 44200 NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville HANGAR 31 Nantes

HANGAR 31 Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/