Moonburn : une lune géante phosphorescente ! 30 septembre – 15 octobre Hangar 15 Gratuit.

Vous ne rêvez pas : il y a bien deux lunes dans le ciel et nous ne sommes pas sur Saturne (qui compte vingt satellites) mais bien sur Terre. Une énorme lune phosphorescente domine le Port de la lune et semble presque aussi grande que la « vraie ».

Se chargeant le jour de l’énergie rayonnante de la ville, de l’effet albédo de la pierre blanche et du fleuve, cette lune renvoie la nuit le souvenir de la folie du jour, les lumières et les foules. L’astre de six mètres de large affecte-il aussi les humains, sensibles au cycle lunaire ?

Une exposition signée FAB

Cette année, nous rendons hommage à cet astre qui a donné naissance à la Ville, par deux gestes artistiques symboliques : ouvrir le festival la nuit de Pleine lune, et installer une deuxième lune pour que la magie perdure tout au long du festival !

Infos pratiques

Ouverture et soirée spéciale le 30 septembre à 20h15

Du 30 septembre au 15 octobre

Gratuit

Hangar 15 Hangar 15, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine

fab festival

© Janus van den Eijnden