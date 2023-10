Foire aux second vins Hangar 14 Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux.

Bordeaux,Gironde

La Foire aux Seconds Vins fait son grand retour cet automne pour une 7e édition !

Une cinquantaine de propriétés bordelaises prestigieuses feront déguster leur second vin au grand public le samedi 21 octobre prochain au Hangar 14, sur les quais de Bordeaux..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 19:00:00. EUR.

Hangar 14 Quai des Chartrons

Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Foire aux Seconds Vins returns this autumn for its 7th edition!

Some fifty prestigious Bordeaux estates will be offering tastings of their second wines to the general public on Saturday October 21st at Hangar 14, on the quayside of Bordeaux.

La Foire aux Seconds Vins celebra este otoño su 7ª edición

Una cincuentena de prestigiosos viñedos bordeleses ofrecerán al público degustaciones de sus segundos vinos el sábado 21 de octubre en el Hangar 14, en el muelle de Burdeos.

Die Foire aux Seconds Vins kehrt in diesem Herbst zum siebten Mal zurück!

Rund fünfzig renommierte Weingüter aus Bordeaux werden am Samstag, den 21. Oktober im Hangar 14 an den Kais von Bordeaux ihre Zweitweine dem breiten Publikum zur Verkostung anbieten.

Mise à jour le 2023-10-11 par Gironde Tourisme