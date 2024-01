Le week-end des Grands Crus à Bordeaux Hangar 14 Bordeaux, samedi 8 juin 2024.

Le week-end des Grands Crus à Bordeaux Découvrez les Grands Crus de Bordeaux autrement lors d’un week-end viticole du 7 au 9 juin 2024 ! Samedi 8 juin, 10h00 Hangar 14 Tarif : 65 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

À la rencontre des Châteaux

L’Union des Grands Crus de Bordeaux réunit 131 Châteaux et assure le rayonnement de ces millésimes et des viticulteurs qui les créent à travers le monde.

Réunis entre amoureux de la vigne et du vin, vous pourrez profiter d’échanges authentiques avec les propriétaires et les représentants des châteaux. Des activités inédites vous seront proposées cette année, pour vous rassembler dans un cadre convivial.

Dégustation des millésimes

Découvrez le millésime de plus de 100 propriétés membres de l’Union, ainsi qu’un second millésime rigoureusement sélectionné par le propriétaire. L’occasion de découvrir les particularités de chaque appellation, ainsi que l’histoire qui se cache derrière chaque vin.

De nombreux chefs locaux seront également présents afin de vous proposer des accords mets et vins exclusifs.

Programme 2024

Vendredi 7 et samedi 8 juin : Les Dîners Passion

Un moment hors du temps : profitez d’une soirée inoubliable en dînant au sein d’un château, tout en dégustant des vins d’exception.

Dimanche 9 juin : Circuits de Visite

Partez à la découverte des secrets bien gardés des appellations lors d’une balade enchanteuse au cœur du vignoble. Au programme : visites de propriétés, déjeuners, dégustations, le tout dans une atmosphère conviviale et chaleureuse !

Infos pratiques

Le 8 juin de 10h à 17h

Hangar 14 de Bordeaux

Possibilité de déjeuner sur place.

Tarifs

Plein tarif : 65€

Tarif étudiant : 30€

Tarif professionnel du vin : 30€

Hangar 14 115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugcb.net/fr/la-degustation-2024 »}]

bordeaux vin