BAD +, le salon international de l’art et du design Hangar 14 Bordeaux, vendredi 31 mai 2024.

BAD +, le salon international de l’art et du design Avec le succès de sa 2e édition, BAD+ Art Fair revient à Bordeaux du 31 mai au 2 juin ! 31 mai – 2 juin Hangar 14 Tarifs et billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T12:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T12:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Une rencontre entre l’Art & le Design

Rendez-vous incontournable de l’art contemporain, en plein cœur de Bordeaux, BAD+ propose pendant 3 jours, une programmation artistique internationale et surprenante, de véritables espaces de rencontres, performances et d’échanges pour les collectionneurs, amateurs, passionnés et professionnels du monde de l’art.

Un lieu de partage

BAD + n’est pas une foire parmi d’autres mais un SALON, un véritable espace de rencontres et d’échanges, dédié aux découvertes, aux dynamiques nouvelles, aux conversations, aux expériences, aux échanges, aux observations, aux dialogues ; un lieu pour les professionnels, les institutions, les collectionneurs, les amateurs et les non-initiés, un lieu où la qualité défendue engendre un sentiment d’excitation et d’émerveillement invitant à en savoir plus, à approfondir sa connaissance.

Le salon sera ouvert au grand public du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin.

Infos pratiques

Dates : Du 31 mai au 2 juin

Lieu : Hangar 14 de Bordeaux

Hangar 14 de Bordeaux Horaires : de 12h à 20h (saufdimanche – jusqu’à 19h)

Hangar 14 115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bad-bordeaux.com/ »}]

bordeaux art