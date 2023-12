Salons : Thalasso, Cures Thermales, Seniors, Golf by Sud Ouest Events Hangar 14 Bordeaux, 9 février 2024, Bordeaux.

Salons : Thalasso, Cures Thermales, Seniors, Golf by Sud Ouest Events 9 et 10 février 2024 Hangar 14 Entrée gratuite. Inscription par internet ou sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T10:00:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Sud Ouest Events : 4 salons spécialisés vous attendent les 09 et 10 février 2024 à Bordeaux !

Préparez-vous à vivre une expérience exceptionnelle à Toulouse lors des salons spécialisés organisés par Sud Ouest Events.

Salon du golf by Sud Ouest Events : Un swing époustouflant

Que vous soyez golfeur chevronné cherchant à perfectionner votre « hole-in-one » ou novice curieux des joies du green, le Salon du Golf by Sud Ouest Events vous invite à une expérience golfique inoubliable. Rejoignez-nous pour une journée remplie de fairways, de drives, de putts et de discussions animées sur les dernières tendances du monde du golf.

Salon des Thalassos et Cures Thermales : Plongez dans le bien-être aquatique à Toulouse !

Explorez les pouvoirs extraordinaires de l’eau au Salon des Thalassos et Cures Thermales. Une escapade magique aux pouvoirs thérapeutiques, un week-end cocooning, ou une expérience « beauté et soins » digne des dieux de l’Olympe vous attendent dans différentes régions de France.

Salon du Logement Seniors et des Aides à Domicile : Bien vieillir en toute autonomie à Toulouse !

Découvrez dans l’univers exceptionnel du Salon du Logement Seniors et des Aides à Domicile le rendez-vous dédié à votre bien-être et à votre tranquillité. Rencontrez des experts passionnés et compétents pour des conseils sur le logement adapté, les aménagements ergonomiques et les technologies astucieuses qui rendent chaque jour plus fluide.

Salon des Seniors : Bien vieillir à Toulouse !

Le Salon des Seniors répond aux besoins énergiques des « jeun-iors » d’aujourd’hui, cherchant un bien-être total dans tous les aspects de la vie : santé, mode de vie, activités, finances, aventures à travers le monde, et même prévoyance façon super-héros. Profitez pleinement de votre retraite en explorant les différentes éditions du salon.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous immerger dans le monde captivant de Sud Ouest Events, à travers différents thèmes passionnants, à deux pas de chez vous!

Hangar 14 115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA-DZou8qGg_eHMhBD2EFmqQ60Pk4odGw_vK6DHNGNGwVtbw/viewform »}]

