L’évènement qui met en lumière 130 marques, toutes engagées dans une démarche créative, bio, naturelle et/ou locale, avec un invité de marque, le vide-dressing géant signé Violette Sauvage. Hangar 14 115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.violettesauvage.fr/”}] LE RDV JOYEUX XXL DES MARQUES « GREEN » au Hangar 14 !

Au programme : des corners avec des produits 100% locaux, naturels, et/ou bio, sains, drôles, innovants, utiles, à tous les prix ; mais aussi une expérience détente autour d’animations, de concerts dans l’espace dédié « La Pause », avec un bar à jus & bières et une “librairie Green” (détails à venir). VIDE-DRESSING GEANT MadeInGreen accueille sur son événement le plus grand vide-dressing de France, spécialiste des bons plans mode et du recyclage glamour, Violette Sauvage. Tout un espace sera dédié à ce vide-dressing au sein du Hangar 14 pour découvrir de jolies marques de créateurs et de seconde main. https://www.violettesauvage.fr/ 130 MARQUES CREATIVES, ORIGINALES, QUI PRONENT LE CIRCUIT-COURT

MadeInGreen rassemble plus de 130 jeunes marques, mais aussi des marques plus installées et des artisans locaux, proposant une large gamme de prix permettant à tous les visiteurs de se faire plaisir… : la Cabane Bleue, maison d’édition enfantine et écoresponsable

le Mouton à Soie, mode 100% en laine mérinos

Grrr Insect, l’indispensable de l’apéritif insectivore

Cocktail de Soins, l’atelier pour apprendre à fabriquer ses cosmétiques

et bien d’autres encore…. Informations pratiques 10h-19h

Entrée gratuite sur inscription en ligne

Hangar 14 : 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux

