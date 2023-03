Salon de l’alternance Hangar 14 Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Salon de l’alternance Hangar 14, 17 mars 2023, Bordeaux. Salon de l’alternance 17 et 18 mars Hangar 14 Gratuit sur inscription Viens échanger avec les acteur·rices de la formation proche de chez toi, t’informer sur les différents types de contrats (apprentissage, professionnalisation) et les modalités de formation. Vendredi 17 mars de 9h30 à 17h

Samedi 18 mars de 9h30 à 13h Hangar 14 – 173 Quai des Chartrons 33000 BORDEAUX Inscription gratuite obligatoire. Tu peux préparer ta visite en amont pour découvrir la liste des exposants et le contenu du salon. Mets en favoris les exposants que tu désires rencontrer lors du salon physique et les conférences auxquelles tu souhaites assister pour un parcours de visite personnalisé ! N’hésite pas à poser tes questions en ligne ! Hangar 14 173 Quai des Chartrons 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-bordeaux.salon.letudiant.fr/ »}] [{« link »: « https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-bordeaux.salon.letudiant.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T09:30:00+01:00 – 2023-03-17T17:00:00+01:00

2023-03-18T09:30:00+01:00 – 2023-03-18T13:00:00+01:00 salon alterrnance L’étudiant

