Salon Thalasso Cures Thermales 3 et 4 février 2023 Hangar 14

Entrée libre.

Le salon phare autour du bien-être arrive au Hangar 14 les 3 et 4 février 2023. Hangar 14 115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Que ce soit pour trouver un séjour aux bienfaits thérapeutiques, un week-end cocooning pour décompresser, ou encore une prestation soins et beauté, le Salon des Thalasso & Cures Thermales réunira plus de 70 destinations santé & bien-être en France et à l’étranger. Les thalassos du Pays Basque et les cures thermales de Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Auvergne / Rhône-Alpes seront particulièrement représentées : Argelès Gazost, Cauteret, Dax, Serge Blanco, Barèges, Les Chaînes Thermales du Soleil, Luchon, Ax-les-Thermes, Luz Saint Sauveur, Royat Chamalières… Des conférences animées par des professionnels sur des sujets comme les différentes pathologies, les bienfaits d’une cure ou d’une thalasso et d’autres encore. Vous trouverez également des animations telles que des ateliers de yoga, des initiations à la méditation, des massages, des randonnées pédestres seront mises en place. L’Annuaire des Thalasso et des Cures Thermales 2023, véritable annuaire de tous les établissements français, sera offert à chaque visiteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T10:00:00+01:00

2023-02-04T18:00:00+01:00

Lieu Hangar 14 Adresse 115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux Chartrons - Grand Parc - Jardin Public Ville Bordeaux

