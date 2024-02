HANG MASSIVE WAREHOUSE Nantes, mercredi 5 juin 2024.

Hang Massive en concert à Nantes le mercredi 5 juin 2024.–Hang Massive, c’est Danny Cudd et Markus Johansson. Le duo commence à jouer ensemble à l’été 2010. Depuis ils parcourent la planète et ont acquis une notoriété mondiale, captivant leur auditoire avec une performance aussi puissante qu’apaisante.Nul besoin d’avoir voyagé jusqu’à Goa ou séjourné dans un ashram des contreforts tibétains pour apprécier la musique de ce duo anglo-suédois réuni par la passion d’un instrument, le Hang et d’une musique, l’ambiant. Prenons les choses dans l’ordre … qu’est-ce que le Hang ? Un instrument sacré tibétain ? Un héritage musical des Incas au Pérou ? Pas du tout, cet instrument de musique très en vogue en forme de lentille géante que l’on voit fleurir un peu partout, est né… à Berne, en Suisse, en l’an 2000. Sa sonorité douce, délicatement métallique permet une grande variété mélodique et rythmique. Qui se marrie donc très bien à l’ambiant … mais qu’est-ce que l’ambiant ? En essayant d’être concis, on va dire que c’est une musique planante, d’atmosphère, qui puise son inspiration dans la musique instrumentale des années 70 mais aussi dans la musique minimaliste, avant de connaitre un vrai développement lors de sa rencontre avec la musique électronique dans les années 90.Vous voyez le topo désormais ? La musique de Hang Massive invite à la méditation, elle détend le corps et renforce l’esprit. Ambiant, new age, célestes et envoûtantes, leurs créations sont devenues virales dès leurs débuts en 2011… Moins de 16 ans accompagné d’un parent. Moins de 18 ans accompagné d’un majeur. La direction se réserve le droit d’entrée.

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-06-05 à 19:00

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44