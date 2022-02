Hang Massive Cabaret Aleatoire, 9 avril 2022, Marseille.

Hang Massive

Cabaret Aleatoire, le samedi 9 avril à 20:30

Hang Massive à Marseille Achetez vos billets ici: [https://hangmassive.co/marseille22](https://hangmassive.co/marseille22) Laissez-vous transporter par les sons cosmiques et le paysage de rêve magique du spectacle Great Bliss de Hang Massive. Après l’incroyable succès de leur Tournée Luminous Emptiness l’année dernière, Hang Massive est de retour en Europe pour vous offrir une toute nouvelle expérience live avec leur message de signature d’ouverture et d’unité. Le spectacle combine les sons acoustiques relaxants du hang qui les a rendus célèbres, ainsi que des rythmes de danse extatiques pour vous faire danser toute la nuit. Hang Massive a les meilleurs fans du monde. Votre présence fait de leurs spectacles une expérience transformatrice d’énergie positive et d’amour. Achetez vos billets maintenant et rejoignez la vibe. Ouverture des portes à 19:30 Le spectacle commence à 20:30 Expérience VIP: Voulez-vous avoir l’occasion de rencontrer Danny et Markus, de vous relaxer dans les coulisses, de découvrir la musique et la tournée plus intimement? Hang Massive propose une expérience de tournée spéciale pour une durée limitée uniquement. L’expérience comprend: ✧ passer du temps avec le groupe avant le spectacle ✧ possibilité de jouer du handpan ✧ un pack de marchandise VIP avec des CDs et une affiche de tournée ✧ entrée prioritaire au spectacle et sièges VIP ✧ une photo de haute qualité et des selfies MESURES SANITAIRES : Suite aux dernières annonces gouvernementales un pass vaccinal vous sera demandé à l’entrée. ▷ En savoir plus ↘︎ [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal)

A partir de 18€

♫♫♫

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T23:00:00