Hérault L’espace Akashik vous propose une séance de Handstand

Avec Jason Mueller Nous travaillons sur l’alignement, la force, les exercices de groupe amusants et les étirements pour vous aider à être plus à l’aise la tête en bas.

De nombreuses compétences sont utiles pour toutes sortes de sports (yoga, danse, xfit, calisthenics, acro, cirque, etc…) ! Avec une offre spéciale St Valentin le 14 février place achetée, une place offerte Inscriptions par SMS ou par facebook L’espace Akashik vous propose une séance de Handstand +33 7 53 20 62 33 https://www.espace-akashik.com/ Montpellier

