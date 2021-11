Handshake – Projection de Together we cycle Site universitaire de la Victoire, 18 novembre 2021, Bordeaux.

Site universitaire de la Victoire, le jeudi 18 novembre à 19:30

Dans le cadre du séminaire Handshake qui se tient à Bordeaux du 17 au 19 novembre 2021, Bordeaux Métropole organise une soirée ciné-débat le jeudi 18 novembre sur le campus Universitaire de la Victoire (amphithéâtre E). Projection du documentaire Together we cycle en présence de son réalisateur Gertjan Hulster, et de la délégation d’experts de la ville et de la Métropole d’Amsterdam. Le documentaire dure 1h10, il est en VO (Néerlandais et Anglais) sous-titré en français. Il retrace l’évolution des politiques cyclables de la ville d’Amsterdam et explique comment le vélo est devenu le moyen de transport favori des Néerlandais. Bande d’annonce : [[https://www.youtube.com/watch?v=6QI50KrQIq0](https://www.youtube.com/watch?v=6QI50KrQIq0)](https://www.youtube.com/watch?v=6QI50KrQIq0) Le débat se tiendra après la projection et sera sous la direction d’Isabelle Rami, conseillère déléguée aux mobilités alternatives. L’entrée des participants se fera par le hall principal et l’ouverture des portes à 19h30 (la fin de soirée est prévue à 22h30 max). L’entrée sera fermée à 20h. Les participants doivent obligatoirement se préinscrire. Un contrôle du pass sanitaire sera effectué. La capacité de la salle est de 150 places.

Gratuit sur inscription

Site universitaire de la Victoire 3ter place de la Victoire, 33000 Bordeaux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T19:30:00 2021-11-18T22:30:00