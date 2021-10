Orvault Théâtre de la Gobinière Loire-Atlantique, Nantes Hands up ! Théâtre de la Gobinière Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Hands up ! Théâtre de la Gobinière, 1 décembre 2021, Orvault. 2021-12-01 Placement libre Pass sanitaire obligatoire

Horaire : 15:30 16:15

Gratuit : non de 5.50 € à 7 € A partir de 4 ans Placement libre Pass sanitaire obligatoire Dans Hands up ! (« Mains en l’air ! »), deux mains deviennent tour à tour un gros chien, deux danseurs de claquettes, un couple d’amoureux, un poulpe évoluant dans un océan imaginaire…Il suffit à Leo Petersen d’enfiler au bout des doigts une paire d’yeux en bois pour créer dans son petit castelet bleu un univers drôle et poétique, qui parle aux enfants comme aux adultes. Au son d’une musique enjouée, il donne vie à une succession de scénettes pleines d’humour, et sa dextérité nous fait vite oublier que ce ne sont que deux mains qui sont à l’origine de tout ce petit monde miniature qui éclot sous nos yeux. C’est simple mais adorablement mutin, c’est rafraîchissant et tellement créatif ! Cie LejoDe et avec : Leo Petersen Théâtre de la Gobinière adresse1} Orvault 44700 02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/ 02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre de la Gobinière Adresse 37 Avenue de la Ferrière Ville Orvault Age maximum A partir de 4 ans lieuville Théâtre de la Gobinière Orvault