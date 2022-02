HANDS UP, L’Estivale Parc de l’Hôtel de Ville, 6 juillet 2022, Lardy.

HANDS UP, L’Estivale

Parc de l’Hôtel de Ville, le mercredi 6 juillet à 19:00

Lardy reçoit Hands Up dans le cadre de la 2e édition de l’Estivale, spectacle-nomade en Essonne qui sillonnera l’Essonne du 20 juin au 10 juillet portée par la compagnie l’Atelier de l’Orage. Ce rendez-vous en plein air, festif et familial, permettra de célébrer ensemble le retour des beaux jours et le début des vacances des scolaires. Certains ne savent rien faire de leurs dix doigts. Pas Lejo ! Ce néerlandais a l’art de créer d’innombrables personnages uniquement avec ses doigts nus, de gros yeux ronds en bois et quelques accessoires. Les tout-petits sont happés par la loufoquerie de ces marionnettes si humaines et les grands rient simplement parce qu’elles sont irrésistibles. Jeu de main, jeu de magicien ! Des créatures apparaissent à vive allure dans un drôle de petit théâtre : un chien costaud, un musicien paresseux, un pianiste hyperactif et bien d’autres encore ! Ils vont vivre des aventures farfelues dans de courtes scènes muettes accompagnées de musique, du classique à la house. Spectacle familial, sans paroles, plein de poésie et de drôlerie ! _De et avec : Leo Petersen._ Dès 3 ans Durée : 45 min.

Gratuit – selon conditions sanitaires en vigueur

Hands Up dans le cadre de la 2e édition de l’Estivale, pour un rendez-vous en plein air festif et familial !

Parc de l’Hôtel de Ville 70 grande rue 91510 Lardy Lardy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-06T19:00:00 2022-07-06T20:00:00