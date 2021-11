Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant Hands up! Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Hands up! Fouesnant, 30 novembre 2021, Fouesnant. Hands up! l’Archipel 1 Rue des Iles Fouesnant

– l’Archipel 1 Rue des Iles

Fouesnant Finistère Fouesnant Lejo Marionnettes à doigts

Hands up! (« Haut les mains ! ») est la démonstration du talent et de la dextérité du marionnettiste Leo Petersen ! Il fait naître une ribambelle de personnages plus vrais que nature avec seulement ses dix doigts, de gros yeux ronds en bois et quelques accessoires. Un chien costaud, des danseurs de claquettes, une vache, un chœur d’enfants et son chef d’orchestre, une pieuvre… On en oublierait que ce sont deux mains que l’on regarde ! De courtes scènes cartoonesques et toujours très inventives donnent vie à une bulle de tendresse, grandement appréciable quel que soit son âge ! 4 représentations : jeudi 3 décembre à 14h00, vendredi 4 décembre à 10h00, vendredi 4 décembre à 14h00 et samedi 5 décembre à 15h00 contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/ Lejo Marionnettes à doigts

Hands up! (« Haut les mains ! ») est la démonstration du talent et de la dextérité du marionnettiste Leo Petersen ! Il fait naître une ribambelle de personnages plus vrais que nature avec seulement ses dix doigts, de gros yeux ronds en bois et quelques accessoires. Un chien costaud, des danseurs de claquettes, une vache, un chœur d’enfants et son chef d’orchestre, une pieuvre… On en oublierait que ce sont deux mains que l’on regarde ! De courtes scènes cartoonesques et toujours très inventives donnent vie à une bulle de tendresse, grandement appréciable quel que soit son âge ! 4 représentations : jeudi 3 décembre à 14h00, vendredi 4 décembre à 10h00, vendredi 4 décembre à 14h00 et samedi 5 décembre à 15h00 l’Archipel 1 Rue des Iles Fouesnant

dernière mise à jour : 2021-09-02 par OT FOUESNANT LES GLENAN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse l'Archipel 1 Rue des Iles Ville Fouesnant lieuville l'Archipel 1 Rue des Iles Fouesnant