Dominique Molard est connu pour être le pionnier de la percussion en musique bretonne depuis les années 70. Ce maître percussionniste fait le lien entre la musique traditionnelle bretonne et les différentes influences rythmiques de la musique du monde. Formé par les grands batteurs écossais George Crawford et

Alex Duthart, il est aussi initié par le percussionniste indien Shyamal Maitra. Musicien incontournable de la musique bretonne, il collabore et apparaît dans une soixantaine d’albums et accompagne Alan Stivell, Melaine Favennec, Myrdhin, Patrick et Jacky Molard, Yvan Cassar, Soïg Sibéril, Gérard Delahaye, Jacques

Pellen, Jacques Higelin, Roland Becker, Skolvan, Dan ar Braz… Dans cette performance musicale autour des nombreuses familles des handpans et des percussions du monde, Dominique Molard compose et interprète une musique organique où résonances et vibrations sont comme sculptées par sa main. Tout public.

