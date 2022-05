Handitech Trophy 2022 France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Handitech Trophy 2022 France, 30 juin 2022, Paris. Handitech Trophy 2022

France, le jeudi 30 juin à 23:30

Depuis 6 ans, le Handitech Trophy permet à des entrepreneurs innovants au service de l’autonomie des personnes en situation de handicap de promouvoir leur solution et de bénéficier d’un tremplin puissant sur le marché. Chaque année, ils sont plus de 150 entrepreneurs à tenter leur chance, soutenus par tout l’écosystème se mobilisant autour du concours (grandes entreprises, associations, acteurs publics, incubateurs, médias, écoles…). Participez à l’appel à projets 2022 pour tenter de remporter 5000 euros et plein d’autres accompagnements !

Gratuit

Le Handitech Trophy est un concours national qui récompense les porteurs de projets tech’ innovant en faveur du handicap. France Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T23:30:00 2022-06-30T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu France Adresse Paris Ville Paris lieuville France Paris Departement Paris

France Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Handitech Trophy 2022 France 2022-06-30 was last modified: by Handitech Trophy 2022 France France 30 juin 2022 France Paris Paris

Paris Paris