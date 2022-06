Handistival 2022 Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: 30430

Méjannes-le-Clap 30430 Deuxième Edition du Handistival Venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances. Samedi 25: 20h – Salle des Verriers Annick Chaudouët: Spectacle inclusif de gestuelle Concert de Michel Tirabosco, virtuose de la flûte de pan.Dimanche 26: de 10h à 18h:Matin: démonstration de handisport13h30: Show musical galaxie15h: défilé de mode de produits recyclés présentés par les pensionnaires des Hauts de l’Arc associés au Lycée Ste Marie de Bagnols-sur-Cèze.16h: Concerts et musiques diverses avec Jessy, Thomas et tous les autres…Fin de journée: apéro avec Thomas et son groupeBar et petite restauration toute la journéeGrande tombola : nombreux lots à gagner.L’argent récolté sera reversé à l’Association ROMY, en partage avec l’IRRP. Organisé par l’Association Handistival +33 7 86 40 26 44 Droits gérés

