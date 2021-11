Haut Valromey Haut Valromey Ain, Haut Valromey Handisport : stage ski nordique et biathlon Haut Valromey Haut Valromey Catégories d’évènement: Ain

Haut Valromey

Handisport : stage ski nordique et biathlon Haut Valromey, 27 décembre 2021, Haut Valromey. Handisport : stage ski nordique et biathlon Haut Valromey

2021-12-27 – 2021-12-28

Haut Valromey Ain Haut Valromey Ain Stage handi’glisse 100% nordique au stade de biathlon des Plans d’Hotonnes. d.araujo@handisport.org +33 6 09 32 09 85 https://handisport.unautresport.com/ Haut Valromey

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier Aintourisme – source : Apidae TourismeAintourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ain, Haut Valromey Autres Lieu Haut Valromey Adresse Ville Haut Valromey lieuville Haut Valromey