Les premiers Jeux Régionaux de l’Avenir organisés en collaboration avec le Comité Régional Handisport Occitanie, le Comité Départemental de l’Hérault Handisport avec le concours de la Ville de Lunel, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport se dérouleront à Lunel du 7 au 9 juillet prochains.7 épreuves en compétition – Athlétisme, Tennis de Table, Natation, Boccia, Escrime, Tir à l’Arc et Goalball et 5 disciplines sportives en découverte – Escalade, Turbo javelot, Race runner, Sabre Laser et Biathlon – seront proposées.

Ces jeux sous l’égide de la Fédération Française Handisport, ont pour vocation de faire participer le plus grand nombre de jeunes à une rencontre régionale et de les confronter au monde compétitif. Il a aussi pour objectif de les fédérer au mouvement Handisport par une rencontre multisport et multi-handicap.

Les clubs sportifs locaux concernés seront de la partie.

Lieux et horaires :

Mercredi 7 juillet

Tennis de table – Halle Intercommunale – Complexe Sportif – Pierre-Ramadier

Tir à l’Arc – Halle Intercommunale

Goalball – Gymnase Alain Le Hétêt – Complexe Sportif – Colette Besson

Jeudi 8 juillet

Boccia – Gymnase Alain Le Hétêt – Complexe Sportif – Colette Besson

Athlétisme – Piste d’Athlétisme – Complexe Sportif – Colette Besson

Vendredi 9 juillet

Escrime – Gymnase Alain Le Hétêt – Complexe Sportif – Colette Besson

Natation – Bassin Héraclès – Saint Brès

http://www.handisportoccitanie.org/

