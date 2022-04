HANDISPORT EN FÊTE Toulouse, 23 avril 2022, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Le Comité Régional Handisport Occitanie vous attend nombreux pour découvrir des disciplines handisport comme le basket fauteuil, le tir à la carabine laser sonore, la boccia, l’escalade, le golf et pleins d’autres. Vous pourrez également essayer différentes disciplines via des initiations mais aussi discuter avec les sportifs de haut niveau présents.

Un challenge pour les enfants sous forme d’atelier de sensibilisation sera organisé tout au long de la journée.

Une journée à la fois sportive et festive !

3200m2 dédiés au handisport en plein coeur de Toulouse !

Démonstrations, initiations, rencontres avec les clubs et sportifs de haut niveau de la région… en situation de handicap ou non venez découvrir les activités du Comité Régional Handisport Occitanie.

occitanie@handisport.org +33 5 61 21 33 37 http://www.handisportoccitanie.org/

