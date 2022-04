Handisport en fête Place du Capitole, 23 avril 2022, Toulouse.

Handisport en fête

Place du Capitole, le samedi 23 avril à 10:00

**Handisport en fête** Samedi 23 avril, le **Comité Régional Handisport Occitanie** vous attend nombreux de 10h à 17h pour **découvrir des disciplines handisport** comme le basket fauteuil, le tir à la carabine laser sonore, la boccia, l’escalade, le golf et plein d’autres. Vous pourrez également essayer différentes disciplines via des **initiations** mais aussi discuter avec les **sportifs de haut niveau** présents. Un **challenge handisport** sera mis en place toute la journée à destination des enfants pour les sensibiliser au handicap. **Au programme :** * De 10h30 à 11h : essais de lames de course * 11h : inauguration * 11h30 à 12h : démonstration et initiation d’escrime avec David Maillard Champion Paralympique en épée par équipe lors des Jeux Paralympiques d’Eté d’Athènes en 2004 * De 14h30 à 15h : démonstration de foot fauteuil électrique avec les Twisters de Auch * De 15h30 à 16 : démonstration de rugby fauteuil à XIII (entente Stade Toulousain Rugby Handisport et TO XIII) L’accès aux stands et la participation aux animations sont totalement libres et gratuits.

Place du Capitole, 31000 Toulouse, France



2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T16:59:00