Handisport en fête Place de Bretagne Nantes

Nantes

Handisport en fête Place de Bretagne, 25 septembre 2021, Nantes.

Horaire : 10:00 20:00

Gratuit : oui Rejoins-nous place de Bretagne, à Nantes, le 25 septembre 2021 entre 10h et 20h. Tu pourras nous rencontrer et prendre des infos auprès des clubs Handisport qui seront présents. Des stands mais aussi un espace sportif qui te permettra d’essayer les différents sports ! Un temps fort est prévu à 14h avec la présence de sportifs de haut niveau qui pourront parler de leur expérience des jeux paralympiques de Tokyo. C’est une réelle opportunité de mieux connaître le handisport, ses bienfaits, les adaptations… Place de Bretagne . Centre-ville Nantes

