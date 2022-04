HANDISPORT : CHAMPIONNAT DE FRANCE DE GOALBALL FÉMININ Bessan Bessan Catégories d’évènement: Bessan

2022-05-14 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-14 18:30:00 18:30:00

Bessan Hérault Bessan Discipline Paralympique depuis les jeux de Séoul en 1988, le Goalball s'adresse aux athlètes déficients visuels. Le but du jeu est de lancer la balle dans le but adverse, défendu par trois adversaires, tandis que la balle émet un bruit en roulant. Le Comité Départemental Handisport de l'Hérault organise, avec le concours de la Ville de Bessan, du Département de l'Hérault et le soutien logistique d'Hérault Sport, le Championnat de France de Goalball Féminin, le samedi 14 mai. Les équipes de Toulouse, Lyon, Nantes et Paris sont attendues à la Halle des Sports. +33 4 67 67 42 84 http://www.handisport-herault.org/

