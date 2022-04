HANDIROCKBIKE – Pat Mc Manus + Read out loud + X-Rated FDH, 30 avril 2022, .

HANDIROCKBIKE – Pat Mc Manus + Read out loud + X-Rated FDH

2022-04-30 – 2022-04-30

X-Rated FDH

Formé en 2015, X-Rated FDH s’est imposé comme un solide groupe rock du Nord de la France. Un rock aux influences hard et heavy.

Read out loud

READ OUT LOUD est le premier projet de l’ancien guitariste de Demon / Chrome Molly / Limehouse Lizzy Tim Read, et c’est aussi un cracker absolu ! Je ne pensais plus qu’ils produiraient des albums comme celui-ci ; Hard Rock classique ancré dans la tradition de Blue Murder, Whitesnake, 21 Guns, Night Ranger et John Sykes avec des riffs de guitare et des solos époustouflants distribués généreusement partout.

Lire également une voix forte, et tous les membres du Tim Read Band sont prodigieux, y compris les autres membres de Demon Neil Ogden (batterie) et Paul Hume (qui joue de la basse et produit), tandis que les claviers de Jem Davis de FM ajoutent juste des touches de génie ici et là.

Il s’agit d’une formidable collection de hard rockers mélodiques inspirés des années 80, de l’écriture de chansons et de performances au son de production brillante.

PAT MC MANUS

Après avoir joué dans “Mama’s boys”, puis dans le groupe “Celtus”, Pat Mc Manus, principalement guitariste, mais aussi violoniste virtuose a débuté sa 12ème tournée

européenne en 2019 avec Paul Faloon et Marty Mc Dermott. Un registre blues rock qui lui est propre accompagné d’une touche musicale celtique. Pat Mac Manus joue également du bouzouki. Celui qui est surnommé le “Professeur” multiplie les concerts dans le monde entier, est connu pour son toucher magique et mise tout sur l’authenticité du son légèrement saturé. Sa façon d’improviser des solos parfaitement dans le rythme fait sa singularité. Le guitariste est doté d’un feeling de folie et enchaîne les notes à toute vitesse tout en les caressant en associant un style guitaristique et des connotations country.

dernière mise à jour : 2022-02-16 par