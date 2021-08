Saint-Yzan-de-Soudiac ACSAIE Gironde, Saint-Yzan-de-Soudiac Handi’projet ACSAIE Saint-Yzan-de-Soudiac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Yzan-de-Soudiac

Handi’projet ACSAIE, 3 septembre 2021, Saint-Yzan-de-Soudiac. Handi’projet

ACSAIE, le vendredi 3 septembre à 09:30

Accompagnement à la reconversion professionnelle pour les personnes reconnues Travailleur Handicapé (RQTH) et inscrites comme demandeurs d’emploi (Cap Emploi, Pôle EMploi, Mission Locale). Durée de 3 mois à raison de 2 jours par semaine, du 14/09 au 03/12. Stage en entreprise pour valider le nouveau projet professionnel de 3 semaines. Information collective le 3 septembre à 9h30 à St Yzan de Soudiac. Inscription obligatoire par le conseiller Pôle Emploi.

Formation financée par l’AGEFIPH, aucune participation financière n’est demandée. Possibilité de défraiement sous conditions de ressources

Reconversion professionnelle pour les personnes reconnues Travailleur Handicapé (RQTH) ACSAIE 5 avenue pierre semard 33920 Saint-Yzan-de-Soudiac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T09:30:00 2021-09-03T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Yzan-de-Soudiac Autres Lieu ACSAIE Adresse 5 avenue pierre semard 33920 Ville Saint-Yzan-de-Soudiac lieuville ACSAIE Saint-Yzan-de-Soudiac