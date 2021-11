Chécy Gymnase Pierre Mendes France Chécy, Loiret Handi’loisirs Gymnase Pierre Mendes France Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Venez découvrir et participer aux différents ateliers handi’loisirs proposés dans une ambiance conviviale et bienveillante. Il y aura un parcours de motricité, de la Boccia, de la sarbacane, des fléchettes pendulaires, des lancers de ballons, du tir à la corde… **Tout le monde peut venir essayer, petits et grands, en situation de handicap ou non.**

Entrée gratuite et ouvert à tous

