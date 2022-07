HANDI’GLISSE Erdeven Erdeven Catégories d’évènement: Erdeven

Morbihan

HANDI’GLISSE Erdeven, 24 septembre 2022, Erdeven. HANDI’GLISSE

Plage de Kerhilio Erdeven Morbihan

2022-09-24 – 2022-09-25 Erdeven

Morbihan Erdeven De 10h à 17h, l’association l’ABC du Kitesurf organise l’événement Journée Handi-Glisse. Au programme : initiation au pilotage de cerfs-volants de traction, surf, paddle, blockarts, baptême de chars de traction, cataKite. Ce week-end est organisé de façon spécifique pour les personnes handi, pour leur permettre d’accéder aux pratiques nautiques de glisse. Les pratiquants valides sont également accueillis, dans la mesure de la disponibilité des encadrants présents. organisé par l’ABC du kitesurf, en lien avec la Mairie d’Erdeven, et en partenariat avec la FFVL, Vagdespoir, FFBC8, l’Agence Nationale du Sport, la Ligue de Bretagne de Vol Libre, le CDVL 56, Les Passagers du Vent, Dunes de Surf. Confirmation du programme en direct.RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ABC DU KITESURF – CLUB ASSOCIATIF DE KITESURF, ETEL VINCENT AU 06 58 25 22 14 // ABCDUKITESURF@GMAIL.COM // WWW.ABCDUKITESURF.COM +33 6 58 25 22 14 De 10h à 17h, l’association l’ABC du Kitesurf organise l’événement Journée Handi-Glisse. Au programme : initiation au pilotage de cerfs-volants de traction, surf, paddle, blockarts, baptême de chars de traction, cataKite. Ce week-end est organisé de façon spécifique pour les personnes handi, pour leur permettre d’accéder aux pratiques nautiques de glisse. Les pratiquants valides sont également accueillis, dans la mesure de la disponibilité des encadrants présents. organisé par l’ABC du kitesurf, en lien avec la Mairie d’Erdeven, et en partenariat avec la FFVL, Vagdespoir, FFBC8, l’Agence Nationale du Sport, la Ligue de Bretagne de Vol Libre, le CDVL 56, Les Passagers du Vent, Dunes de Surf. Confirmation du programme en direct.RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ABC DU KITESURF – CLUB ASSOCIATIF DE KITESURF, ETEL VINCENT AU 06 58 25 22 14 // ABCDUKITESURF@GMAIL.COM // WWW.ABCDUKITESURF.COM Droits gérés

Erdeven

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Erdeven, Morbihan Autres Lieu Erdeven Adresse Plage de Kerhilio Erdeven Morbihan Ville Erdeven lieuville Erdeven Departement Morbihan

Erdeven Erdeven Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erdeven/

HANDI’GLISSE Erdeven 2022-09-24 was last modified: by HANDI’GLISSE Erdeven Erdeven 24 septembre 2022 Plage de Kerhilio Erdeven Morbihan

Erdeven Morbihan