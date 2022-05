Handicap et travail : une histoire si singulière ? Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rencontre-débat En partenariat avec l’ESAT Hors-Murs de LADAPT Rhône-Métropole de Lyon, dans le cadre des Semaines du handicap Une table ronde avec les témoignages de personnes en situation de handicap et en présence de représentants d’employeurs (entreprise et collectivité), de l’association LADAPT. L’occasion pour les personnes de partager avec le public leurs réflexions sur le rôle social et le “sens” du travail” mais aussi de partager l’impact pour une équipe et son manager d’intégrer une personne en situation, notamment dans une entreprise où il fait “bon travailler”. Durée 1h30 / Tout public Réservation en ligne Une table ronde avec les témoignages de personnes en situation de handicap et en présence de représentants d’employeurs (entreprise et collectivité), de l’association LADAPT. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

