### **Du 05 au 23 avril** ### _Ce que l’œil ne voit pas…_, exposition photographique de Jean Garcia. ” Au cours de ces dernières années, j’ai réalisé une production photographique, sur l’ensemble de la région Occitanie, avec des personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes, passionnées de sport, d’art ou de culture. En réalisant ce travail, j’ai pris le parti d’occulter le handicap pour ne m’intéresser qu’à l’identité de ces hommes et de ces femmes et mettre en exergue leurs passions, leurs talents, mais aussi leur volonté de vivre pleinement leur vie…” **Vendredi 15 avril à 18h30** : rencontre avec Jean Garcia autour de l’exposition _Ce que l’œil ne voit pas…_ **Vendredi 15 avril à 20h** : ciné-débat avec projection du film _Laissez-moi aimer_, de Stéphanie Pillonca, pour ARTE. ” Ils s’apprivoisent, s’enlacent, s’aiment. Aurore, Pierre et Thomas sont en situation de handicap. Animés par une incroyable énergie de vie, ils vont se réapproprier leurs corps au travers de la danse intégrée, guidés par de jeunes danseurs talentueux. Au fil des chorégraphies, ils se livrent sur leur vie sentimentale et leur quotidien pas toujours évident. Les chorégraphies de Cécile Martinez, chorégraphe et professeure de danse, leur ouvrent un nouveau regard : eux aussi, ont droit de s’épanouir, danser et aimer. ” Suivi de témoignages et d’un échange avec le public. Organisé par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, dans le cadre des Chemins de la République, en partenariat avec la MD31, l’association Regards et Emmauelle Lopez, fondatrice de Dys/10. **Mercredi 20 avril à 17h** : sélection de contes et histoires, à partir de 5 ans. Venez découvrir de belles histoires pour briser les préjugés, accepter le handicap avec humour, découvrir la complicité qui naît de la différence … *À partir de 16h : le centre de documentation Regards proposera une sélection de documents (que vous pourrez emprunter gracieusement). Places limitées, réservation conseillée sur place ou au 05 61 73 51 56.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



