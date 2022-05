Handi-village de Chartres Chartres Chartres Catégories d’évènement: 28000

Chartres 28000 L’occasion de se mettre en situation avec des jeux ludiques autour du handicap, de s’initier à la boccia (sorte de pétanque assise) ou de réaliser un parcours dans un fauteuil. Le tout égayé par la musique du groupe Little Song. Renseignement auprès de la Jeune chambre économique de Chartres et sa région : https://www.jce-chartres.fr/ La Jeune chambre économique de Chartres et sa région, en partenariat avec les associations France Alzheimer et APF France handicap, organise une journée « Handi-village », pour informer sur les activités associatives dans le domaine du handicap ou du sport adapté. contact@ville-chartres.fr +33 2 37 23 40 00 L’occasion de se mettre en situation avec des jeux ludiques autour du handicap, de s’initier à la boccia (sorte de pétanque assise) ou de réaliser un parcours dans un fauteuil. Le tout égayé par la musique du groupe Little Song. Renseignement auprès de la Jeune chambre économique de Chartres et sa région : https://www.jce-chartres.fr/ Chartres

