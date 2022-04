HANDI-SURF POUR LES 10-18 ANS Saint-Brevin-les-Pins, 4 mai 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

HANDI-SURF POUR LES 10-18 ANS Saint-Brevin-les-Pins

2022-05-04 – 2022-05-04

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Le Département de Loire-Atlantique propose aux jeunes âgés de 10 à 18 ans en situation de handicap, des séances de surf gratuites à Saint-Brevin-les-Pins, en avril, mai et juin 2022.

La première séance permet de découvrir l’environnement (la plage, l’océan, les vagues…) et se sentir à l’aise tout en s’amusant. Objectif : prendre le temps d’appréhender l’eau et ne pas aller trop vite. Lors de la deuxième séance, les participants pourront utiliser les planches de surf et se familiariser avec la sensation de glisse.

Dates proposées : mercredis 27 avril et 4 mai 2022 (pour les jeunes de 15-18 ans) ; mercredis 11 et 18 mai (pour les 15-18 ans) ; mercredis 25 mai et 1er juin (pour les 10-15 ans) et mercredis 8 et 15 juin (pour les 10-15 ans).

En amont de l’activité, une prise de contact téléphonique avec les encadrantes pour échanger sur le handicap de l’enfant doit être faite en appelant le 06 86 45 82 75 ou le 06 86 45 82 31.

Informations et inscriptions obligatoires sur loire-atlantique.fr/animationsportive

https://www.loire-atlantique.fr/

Saint-Brevin-les-Pins

