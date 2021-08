HANDI KITE À SAINT-BREVIN Saint-Brevin-les-Pins, 4 septembre 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

HANDI KITE À SAINT-BREVIN 2021-09-04 – 2021-09-04 Plage de l’Océan Parking Base nautique du Pointeau

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Le Handisport…ou comment s’affranchir de nos différences en pratiquant de nouvelles disciplines en matière de glisse…

Le Département « Nouvelles Pratiques » du Comité Départemental de Voile de Loire Atlantique ( CDV44 ), a le plaisir de proposer une initiation Handi-Kite le 4 septembre 2021 dans le cadre du projet sportif fédéral et du pacte de coopération, à destination du public présentant un handicap physique ou psychologique.

Il s’agit d’une journée qui débute à 9h30 sur le parking de la Base Nautique du Pointeau – Bd de l’Océan à Saint-Brevin avec l’intervention du waterman Chris BALLOIS (Champion du Monde 2018 de vitesse en Kitesurf sur le mile nautique et recordman de vitesse 2014 sur 500 m) qui sera le parrain de l’événement !

Cette intervention sera suivi de 10 initiations de Cata-Kite assurées par un moniteur spécialisé, qui se dérouleront sur un hobie Cat 16 modifié tracté par une aile de kite.

Ces initiations seront entrecoupées d’interventions de notre parrain, conférencier hors pair, lui même né avec un handicap et qui sera ravi de présenter son parcours et de répondre aux questions de nos stagiaires.

La journée s’achèvera à 17h30.

Le lendemain, le 5 septembre, une journée « Handi-valides » est proposée aux pratiquants des sports de glisse de tous horizons (Kitesurf, Wingfoil, Windfoil, Windsurf, Kitefoil, Surfkite ) qu’ils soient valides ou Handi et cela avec leur propre matériel.

L’objectif est de permettre à toutes et tous, de pouvoir rider ensemble avec notre parrain sans contraintes de parcours et de pouvoir ainsi phosphorer sur les bonnes pratiques et sur nos passions communes.

contact@cdv44.fr +33 6 78 30 46 44

