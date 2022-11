Handi Kap ou pas Kap Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrénées-Atlantiques Bizanos Notre association EFP64 en partenariat avec la mairie de Bizanos est heureuse de vous inviter à une journée de sensibilisation au handicap.

De 10h à 16h : « Engager le visiteur à mieux connaître, pour changer de regard sur le handicap » par les rencontres, l’échanges, les ateliers de mises en situation et présentations diverses.

En présence de : Unadev, APF France Handicap, Asmab64, l’Esat Colo Coustau de l’Adapei, France Alzheimer, la Bibliothèque sonore, la Pierre handisport Pyrénées, Handisport64, la société Idélis, Trop bien chez moi, APBCul’ture64, Le CIAPA.

Journée Séance de dédicace de l’ouvrage des écrivaines du CRIC

14h00 conte en langue des signes

15h00 Dialogue dansé “Et si je te réponds” ; Mise en scène, Julie Dardey, professeure de danse contemporaine au conservatoire.

