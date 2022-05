Handi Festi 2022 Morogues, 18 juin 2022, Morogues.

Handi Festi 2022 Morogues

2022-06-18 11:00:00 – 2022-06-18

Morogues Cher

Toute au long de la journée, Animations, Ateliers de sport adaptés, culinaires, sensoriels et créatifs. Démos de matériels spécifiques et rencontres avec des professdionnels de santé (sophrologie, shiatsu, ostéopathie,…)

Les concerts de Laura Mauger et ben et de Raska Na Vista se dérouleront le soir pour conclure cette belle journée.

Organisé par “La voix d’EMY”, ateliers découvertes, concerts, goûters enfants,

+33 2 48 64 41 94

Toute au long de la journée, Animations, Ateliers de sport adaptés, culinaires, sensoriels et créatifs. Démos de matériels spécifiques et rencontres avec des professdionnels de santé (sophrologie, shiatsu, ostéopathie,…)

Les concerts de Laura Mauger et ben et de Raska Na Vista se dérouleront le soir pour conclure cette belle journée.

© Lavoiedemy

Morogues

dernière mise à jour : 2022-05-20 par