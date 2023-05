Handi Cap Culture La maison de la Conversation, 10 juin 2023, Paris.

Tout au long de ce mois de juin, des activités de mobilisation citoyenne, de sensibilisation, du handisport, des spectacles, des expositions et des visites guidées seront proposés dans tous les arrondissements de la capitale. L’objectif : donner la parole aux personnes concernées et réunir les acteurs du monde du handicap pour des temps de réflexion et d’ambition collectives, porteurs d’innovations et de progrès social

La journée d’insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu de la culture

Le 10 juin 2023 se tiendra à la maison de la Conversation à Paris, une journée dédiée à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde de la culture. Créé par cinq étudiants de l’université Paris-Saclay, Handi Cap Culture est un événement qui a pour objectif d’accompagner les personnes en situation de handicap vers les initiatives des acteurs sociaux, professionnels et culturels. Plusieurs activités proposées au cours de la journée permettront de valoriser les créations d’artistes en situation de handicap et les métiers de la culture inclusifs, d’échanger des informations clés, des conseils, des témoignages entre tous les acteurs de cette journée.

Soutenu par l’ESAT Vivre Autrement, l’ESAT Entraide Union, Souffleurs de Sens, la Fédération 100% Handinamique et la maison de la Conversation, Handi Cap Culture est un événement où les personnes en situation de handicap, les visiteurs curieux, valides ou amoureux de l’art, mais aussi les entreprises culturelles sont les bienvenus pour venir échanger tout au long de la journée !

Le programme

Les points d’informations – de 10h30 à 12h30 et de 14h à 15h30 – ouvert à tous

Des acteurs du secteur du handicap seront présents pour répondre à vos questions et partager avec vous des conseils l’accès aux activités culturelles et l’accompagnement professionnel. En présence de TREMPLIN Handicap, du Théâtre du Cristal et de la Fédération des Artistes de la Danse.

Les conversations – à 11h – à destination des personnes en situation de handicap – sur inscription

Venez partager un moment d’échange avec des professionnels du monde la culture. Vous pourrez discuter avec Cyriel de Ink Douleur (@ink_douleur) et Laura, relectrice FALC (facile à lire et à comprendre) chez Kiléma Editions. Elles partageront avec vous leurs expériences, leur parcours, leurs moments de doutes mais aussi de belles anecdotes.

L’atelier – à 14h – à destination des personnes en situation de handicap – sur inscription

Nina Munzel, intervenante pour Souffleurs de Sens, vous aidera à préparer votre futur entretien d’embauche. Au travers d’un atelier de théâtre, elle vous donnera les clés pour gérer cette situation !

Le spectacle – à 16h30 – ouvert à tous

La Compagnie des Toupies clôturera l’événement avec « Dernier soir », un spectacle captivant mettant en scène Sébastien Petiot, un artiste aux multiples talents. Vous serez transportés dans un univers comique où une série de personnages improbables prennent vie.

L’exposition des artistes de l’Atelier A92 – toute la journée – ouvert à tous

Handi Cap Culture a collaboré avec les artistes de l’Atelier Création A92 de l’ESAT Camille Hermange pour créer une exposition unique. Onze artistes âgés de 21 à 60 ans, ont travaillé pendant plusieurs mois pour créer des œuvres exclusives destinées à cette exposition. Un Souffleur de Sens sera présent pour rendre l’exposition accessible à tous.

Informations pratiques

Le 10 juin 2023 à partir de 10h

À la Maison de la Conversation à Paris

Événement ouvert à tous

Atelier et conversation sur inscription

Plus d’informations sur notre Instagram : www.instagram.com/handicapculture

La maison de la Conversation 12 Rue Maurice Grimaud, 75018 Paris 75018 Paris

Contact : https://www.instagram.com/handicapculture/ handicapculture.contact@gmail.com

© Handi Cap Culture Handi Cap Culture se déroulera le 10 juin à la maison de la Conversation